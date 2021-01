Sassuolo, De Zerbi: 'Contento per il ritorno di D'Aversa' (Di sabato 16 gennaio 2021) Sassuolo - "Sono Contento che sia tornato D'Aversa al Parma : giocheremo una gara come sempre, sapendo che è stata difficile, ma non cambia il nostro modo di vedere il calcio". Lo ha dichiarato il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 gennaio 2021)- "Sonoche sia tornato D'al Parma : giocheremo una gara come sempre, sapendo che è stata difficile, ma non cambia il nostro modo di vedere il calcio". Lo ha dichiarato il ...

JuventusTV : 3?? punti pesantissimi! ?? La vittoria dei bianconeri contro la squadra di De Zerbi è on demand. ?? Qui ??… - zazoomblog : Sassuolo De Zerbi: “Felice che D’Aversa sia tornato a Parma. Siamo in emergenza da tre mesi ma nessuno lo vede” -… - MediaFbi : De Zerbi: 'Sassuolo total emergency' - junews24com : De Zerbi rilancia: «Partiamo per fare il massimo ma non abbiamo obblighi» - - sportli26181512 : Sassuolo, De Zerbi: 'Siamo in emergenza da tre mesi ma nessuno lo vede': Sassuolo, De Zerbi: 'Siamo in emergenza da… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi Sassuolo, De Zerbi in conferenza: "Non ci saranno Boga e Locatelli" Fantacalcio ® Sassuolo-Parma, De Zerbi: “Dobbiamo giocare senza scuse, ma per fare i 3 punti”

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa prima di Sassuolo-Parma, gara valida per la giornata numero 18 del Campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico neroverde ha fatto il punto sulla situaz ...

Sassuolo, De Zerbi: "Contento per il ritorno di D'Aversa"

Il tecnico: "Il nostro momento di emergenza dura da 2-3 mesi. Poi qualcuno non lo nota perché in Italia i risultati coprono e cancellano tutto" ...

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa prima di Sassuolo-Parma, gara valida per la giornata numero 18 del Campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico neroverde ha fatto il punto sulla situaz ...Il tecnico: "Il nostro momento di emergenza dura da 2-3 mesi. Poi qualcuno non lo nota perché in Italia i risultati coprono e cancellano tutto" ...