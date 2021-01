Salerno Pulita | pulizia straordinaria nei quartieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua l’attività dineieffettuata, su indicazione del Comune, dacon l’impiego delle nuove spazzatrici, di operatori ecologici e furgoni per il trasporto dei rifiuti. Dopo quella di martedì scorso a Sala Abbagnano, lunedì sarà la volta di via Pellegrino Cucciniello e mercoledì toccherà a via delle Ginestre e a Casa Manzo. Il comando di polizia municipale ha già provveduto ad installare l’opportuna segnaletica per il divieto di sosta e di rimozione forzata dei veicoli In via Pellegrino Cucciniello (l’area di parcheggio, alle spalle di via Irno, all’altezza del passaggio a livello) lunedì 18 gennaio è istituito il divieto di sosta e di fermata delle auto dalle ore 7 fino al termine delle operazioni ...