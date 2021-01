RISULTATI SERIE C | CLASSIFICHE Diretta gol | focus sull' Alessandria | live score

(Di sabato 16 gennaio 2021)C,goldei gironi A, B, C. Sabato 16 gennaio si apre la 19^ giornata, vale a dire l'ultima dell'andata: il calendario prevede 9 partite.

SerieA : Ecco tutti i risultati della 17ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - NotiziarioC : Elezioni Lega Nazionale Dilettanti: tutti i risultati delle presidenziali - calciodangolo_ : ???? I risultati della 18^ giornata di #SerieA, la classifica aggiornata e i cinque migliori capocannonieri del campi… - Angolo_Atalanta : ???? I risultati della 18^ giornata di #SerieA, la classifica aggiornata e i cinque migliori capocannonieri del campi… - Angolo_Viola : ???? I risultati della 18^ giornata di #SerieA, la classifica aggiornata e i cinque migliori capocannonieri del campi… -

Ultime Notizie dalla rete : RISULTATI SERIE

Goal.com

Riscopriamo insieme la serie capolavoro diretta da Satoshi Kon, ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime video ...Serie A, sia il Parma che l'Udinese sono in crisi di risultati e falcidiate dagli infortuni: doppia occasione per la Sampdoria ...