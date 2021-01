Piero De Luca: “Sorpreso da proposta acquisto ex Tribunale a fini immobiliari” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Apprendo dagli organi di stampa di una presunta proposta, formulata al Ministero della Giustizia, per l’acquisto dei locali dell’ex Tribunale di Salerno su cui, da mesi, ho promosso e avviato un confronto, con tutte le istituzioni interessate, per la futura destinazione d’uso”. Così in una nota l’onorevole salernitano del PD Piero De Luca. “Questa notizia mi ha molto Sorpreso – spiega il deputato dem – perché nel corso degli incontri, di cui mi sono fatto promotore e cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il direttore nazionale e i referenti territoriali dell’Agenzia del Demanio, non è mai emersa né questa eventuale proposta di acquisto immobiliare né tantomeno la volontà di destinare tale sede storica ad un’operazione immobiliare”. “Sul punto, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 16 gennaio 2021) “Apprendo dagli organi di stampa di una presunta, formulata al Ministero della Giustizia, per l’dei locali dell’exdi Salerno su cui, da mesi, ho promosso e avviato un confronto, con tutte le istituzioni interessate, per la futura destinazione d’uso”. Così in una nota l’onorevole salernitano del PDDe. “Questa notizia mi ha molto– spiega il deputato dem – perché nel corso degli incontri, di cui mi sono fatto promotore e cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il direttore nazionale e i referenti territoriali dell’Agenzia del Demanio, non è mai emersa né questa eventualediimmobiliare né tantomeno la volontà di destinare tale sede storica ad un’operazione immobiliare”. “Sul punto, ...

