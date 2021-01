Mattino: Maradona agli studenti di Oxford «Perché un africano guadagna meno di me?» (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Mattino ricorda oggi di una storica lezione tenuta da Diego Armando Maradona ai ragazzi dell’università di Oxford il 15 novembre del 1995. Era la prima volta che Diego rimetteva piede in Inghilterra dopo la mano de dios e si temevano rappresaglie degli hooligans inglesi Dopo aver parlato quaranta minuti e palleggiato con una pallina da golf, Diego rispose a una domanda su Argentina-Inghilterra. «”Se lo rifarei? Io farò sempre il meglio per la mia squadra”, ecco le sue parole». Il ricordo di quella giornata avviene attraverso le parole del professore Cichello Hubner, che ha ricostruito quella conferenza nella sua autobiografia “Le chiavi di Raquel Diego parlo di tutto agli studenti, anche della droga, ripercorse molte tappe della sua vita e tornò indietro a ripensare alla sua ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilricorda oggi di una storica lezione tenuta da Diego Armandoai ragazzi dell’università diil 15 novembre del 1995. Era la prima volta che Diego rimetteva piede in Inghilterra dopo la mano de dios e si temevano rapprese degli hooligans inglesi Dopo aver parlato quaranta minuti e palleggiato con una pallina da golf, Diego rispose a una domanda su Argentina-Inghilterra. «”Se lo rifarei? Io farò sempre il meglio per la mia squadra”, ecco le sue parole». Il ricordo di quella giornata avviene attraverso le parole del professore Cichello Hubner, che ha ricostruito quella conferenza nella sua autobiografia “Le chiavi di Raquel Diego parlo di tutto, anche della droga, ripercorse molte tappe della sua vita e tornò indietro a ripensare alla sua ...

napolista : Mattino: #Maradona agli studenti di Oxford «Perché un africano guadagna meno di me?» Il ricordo di una conferenza… - napolista : «Vengo raccontata come una furfante», Claudia Villafane blocca la serie Amazon dedicata a #Maradona Sul Mattino le… - napolista : «Furono le figlie a decidere di trasferire #Maradona in quella casa. Morla non c’entra» Il Mattino intervista l’avv… - T_W_Zodiaco : @mgmaglie Il mattino ha dimenticato le sue origini,era sotto e col regime fascista, quindi dovrebbe ben distingue… - napolista : Eredità #Maradona: il giudice ha imposto a Morla di presentare tutti i conti di Diego Per il Mattino il legale ha… -