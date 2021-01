La figlia di Albano è viva, Yari Carrisi sull’argomento: “Nessuna prova” (Di sabato 16 gennaio 2021) Il caso di Ylenia Carrisi tiene banco ormai da anni. Emblematiche quelle che sono state le parole del fratello Yari Carrisi. Yari Carrisi (Instagram)Albano Carrisi e Romina Power è stata una delle coppie più amata da tutto il pubblico italiano. Dal mondo della musica a quello dello spettacolo, entrambi sono diventati (seppur con tutte le difficoltà del caso) un duo iconico all’interno di tutto il panorama culturale nostrano. Eppure, non sono poche le vicende particolari che hanno toccato la coppia nel corso degli ultimi anni. Non solo questioni legati a gossip o il mondo con cui lo stesso Albano ha deciso di rifarsi una vita con Loredana Lecciso, tanto per dirne una. La scomparsa di Ylenia, una delle figlie, è stato uno dei casi che ... Leggi su kronic (Di sabato 16 gennaio 2021) Il caso di Yleniatiene banco ormai da anni. Emblematiche quelle che sono state le parole del fratello(Instagram)e Romina Power è stata una delle coppie più amata da tutto il pubblico italiano. Dal mondo della musica a quello dello spettacolo, entrambi sono diventati (seppur con tutte le difficoltà del caso) un duo iconico all’interno di tutto il panorama culturale nostrano. Eppure, non sono poche le vicende particolari che hanno toccato la coppia nel corso degli ultimi anni. Non solo questioni legati a gossip o il mondo con cui lo stessoha deciso di rifarsi una vita con Loredana Lecciso, tanto per dirne una. La scomparsa di Ylenia, una delle figlie, è stato uno dei casi che ...

zazoomblog : “In coppia con lui” Jasmine Carrisi la bomba sulla figlia di Albano - #coppia #Jasmine #Carrisi #bomba - laliperfection : Oggi Michele Uccello sfoga la sua frustrazione sulla figlia di Albano, tomorrow who knows? - justcallme_sug : Lei potrebbe essere la figlia di Albano e Romina #CePostaPerTe - ZONA1116 : Francesco Monte Oggi ho visto l'esibizione ... c'è gente che ci prende veramente per il culo ma però arrivano a… - Mery33443935 : @Michy_92 Eh beh è anche figlia della Lecciso non solo di Albano ?????? -