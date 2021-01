Inter-Juventus | il Derby d’Italia diventa sfida scudetto

Leggi su nuovasocieta

(Di sabato 16 gennaio 2021) La diciottesima giornata di Serie A porta con sé un grande classico delle sfide del calcio italiano:. Da sempre una delle partite più attese da tifosi e anche dai semplici appassionati del pallone per la sua storia, ma che assume questa volta un significato ancora più importante in quanto le due squadre sono separate da una manciata di punti e alla ricerca di uno slancio che le porti verso la vetta della classifica per ora saldamente detenuta dal Milan. Basta guardare le quoteproposte dai bookmaker per notare come sia nerazzuri che bianconeri siano considerati tra i favoriti per la vittoria del titolo e come la partita di domenica sera a San Siro potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per entrambe le squadre per portare a casa tre punti che permetterebbero di imporsi come principale rivale della ...