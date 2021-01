In pieno psicodramma | ora Italia Viva rischia di morire Renzi ci ripensa e prova a ricucire Muro degli ex alleati | tempo scaduto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 gennaio 2021) In politica dare qualcuno per morto è sempre un esercizio molto rischioso, o quantomeno assai suscettibile di smentite ma stavolta l’apertura della crisi di governo potrebbe presentare un conto salatissimo a Matteo. Il quale, appunto, pur di non perire è disposto ora a trattare. “Margini per tornare a un tavolo? Abbiamo sempre detto di essere disponibili a discutere senza veti e senza impiccarsi a nomi”, ha affermato il leader di Iv a Titolo V su Raitre. E avverte: “Staremo nell’area politica della Camera e del Senato lunedì e martedì, vedremo cosa farà Conte e dipende da quello che lui dirà: noi non possiamo votare la fiducia dopo quello che è successo. Se Conte farà un intervento come quello che ci aspettiamo, cioè di apertura a pezzi di Forza, del centro o altri che vorrebbe portare dentro per sostituirci, avremo grande rispetto ma ci ...