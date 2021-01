Frasi sul freddo: ecco le migliori di oggi 16 Gennaio (Di sabato 16 gennaio 2021) Frasi sul freddo- In questi giorni fa molto freddo. La temperatura è scesa moltissimo e la colonnina di mercurio segna temperature sempre molto vicine allo zero. In questo periodo in cui siamo costretti in casa, quando fa freddo ci accoccoliamo ancora di più. Vediamo insieme le migliori Frasi sul freddo. È nel momento più freddo dell’anno che il pino e il cipresso, ultimi a perdere le foglie, rivelano la loro tenacia. (Confucio) Tutto era gelato, anche il rumore. (Jules Verne) Fammi un quadro del sole… Dammi l’illusione che ruggine e gelo non debbano arrivare mai! (Emily Dickinson) Bollettino meteorologico Italia sottozero. Lo stivale è ghiacciato. Sta la neve sul Vesuvio come panna sul cioccolato. A Roma i busti di marmo del Incio battono i denti I ... Leggi su giornal (Di sabato 16 gennaio 2021)sul- In questi giorni fa molto. La temperatura è scesa moltissimo e la colonnina di mercurio segna temperature sempre molto vicine allo zero. In questo periodo in cui siamo costretti in casa, quando faci accoccoliamo ancora di più. Vediamo insieme lesul. È nel momento piùdell’anno che il pino e il cipresso, ultimi a perdere le foglie, rivelano la loro tenacia. (Confucio) Tutto era gelato, anche il rumore. (Jules Verne) Fammi un quadro del sole… Dammi l’illusione che ruggine e gelo non debbano arrivare mai! (Emily Dickinson) Bollettino meteorologico Italia sottozero. Lo stivale è ghiacciato. Sta la neve sul Vesuvio come panna sul cioccolato. A Roma i busti di marmo del Incio battono i denti I ...

