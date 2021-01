Coronavirus: in Italia 16.310 nuovi positivi e 475 vittime. In Sicilia altri 1.954 casi e 38 morti (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 16.310 i tamponi (compresi i test antigenici, conteggiati da ieri) positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati diffusi con il bollettino del ministero della Salute. Le vittime... Leggi su feedpress.me (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 16.310 i tamponi (compresi i test antigenici, conteggiati da ieri)alnelle ultime 24 ore in, secondo i dati diffusi con il bollettino del ministero della Salute. Le...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultime notizie in Italia: 1.674 nuovi casi in Emilia Romagna, superati i 200mila ... Il Sole 24 ORE Coronavirus: Speranza, ‘blocco voli da Brasile e stop ingressi’

Covid, 16.310 nuovi casi e 475 morti in 24 ore

