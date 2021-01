Conferenza stampa Stroppa | «Siamo in emergenza | ma c’è determinazione»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Giovanniha parlato alla vigilia di Crotone-Benevento Giovanni, allenatore del Crotone, ha parlato inalla vigilia del match casalingo contro il Benevento.– «in, ma è così da inizio campionato. Ma si gioca 11 contro 11 epronti. Ripeto, abbiamo lagiusta per voler fare risultato. Contro il Benevento incontro della svolta? Lo dico da un po’ di tempo. Arrivare a fine partita con una vittoria sarebbe una svolta sì. Per fortunaancora nella condizione di raggiungere questo mini obiettivo per affrontare le prossime gare con maggiore consapevolezza». MERCATO – «So che la società sta facendo di tutto per rinforzare la squadra. So che non ...