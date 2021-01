Con la 'zona rossa' scatta la nuova sospensione della Ztl: le telecamere restano spente (Di domenica 17 gennaio 2021) Comune, prorogato lo stop alla Ztl: occhi elettronici spenti per tutta la settimana 7 gennaio 2021 Il Comune proroga ancora lo stop alla Ztl: un'altra settimana con telecamere spente 11 gennaio 2021 ... Leggi su palermotoday (Di domenica 17 gennaio 2021) Comune, prorogato lo stop alla Ztl: occhi elettronici spenti per tutta la settimana 7 gennaio 2021 Il Comune proroga ancora lo stop alla Ztl: un'altra settimana con11 gennaio 2021 ...

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - RegLombardia : #LNews Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, invita il ministro della Sa… - RegLombardia : #LNews “Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che colloca la Lombardia in ‘zona rossa’, Regione - come prea… - discoradioIT : RT @RegLombardia: #LNews “Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che colloca la Lombardia in ‘zona rossa’, Regione - come preannunci… - MetalBender97 : Inauguriamo l'imminente inizio di domani della zona rossa e di un altro mezzo anno senza fare un cazzo con delle be… -