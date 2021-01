Caso Csm-Palamara: per le chat dell'ex pm rischia il posto il procuratore di Firenze Creazzo (Di sabato 16 gennaio 2021) La procura generale della Cassazione ha mandato al Csm l’interrogatorio della pm di Palermo Alessia Sinatra che accusa Creazzo, chiamato “il porco”, per un’avance in ascensore. Sarebbe accaduto 5 anni fa e lei non lo aveva denunciato prima. Lui nega tutto Leggi su repubblica (Di sabato 16 gennaio 2021) La procura generalea Cassazione ha mandato al Csm l’interrogatorioa pm di Palermo Alessia Sinatra che accusa, chiamato “il porco”, per un’avance in ascensore. Sarebbe accaduto 5 anni fa e lei non lo aveva denunciato prima. Lui nega tutto

Ultime Notizie dalla rete : Caso Csm Caso Csm-Palamara: per le chat dell'ex pm rischia il posto il procuratore di Firenze Creazzo La Repubblica Caso Csm-Palamara: per le chat dell'ex pm rischia il posto il procuratore di Firenze Creazzo

La procura generale della Cassazione ha mandato al Csm l’interrogatorio della pm di Palermo Alessia Sinatra che accusa Creazzo, chiamato “il ...

