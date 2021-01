Bologna-Verona | Juric | “Gara tosta | non si può prendere un rigore così Mercato? Se ne parlo esco fuori di testa”

Leggi su mediagol

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ilcrolla in casa del.1-0: è questo il risultato del match traandato in scena allo stadio "Dall'Ara". Una sfida decisa da untrasformato da Orsolini, che traghetta i rossoblù a ben 8 punti dal terzultimo posto in classifica. Ko analizzato dal tecnico degli scaligeri, Ivan, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio."E' stata una partita dura,, con poche occasioni. Non dovevamogol, ma dopo ilsi è chiuso, non abbiamo sfruttato qualche palla gol. La mia sensazione è che loro hanno fatto qualcosa in più. Non si puòun. E' stato come l'anno scorso, una seconda ...