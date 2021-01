Ascoli Piceno: uomo ucciso a coltellate. Arrestato un romeno (Di sabato 16 gennaio 2021) Nella tarda serata di ieri un uomo è stato ucciso ad Ascoli Piceno. L’uomo aveva 56 anni ed era già noto alle forze dell’ordine Tragedia ieri sera ad Ascoli Piceno. Un uomo di origini salernitane è stato ucciso a coltellate nel capoluogo di provincia marchigiano. La persona uccisa si chiamava Franco Lettieri, aveva 56 anni, era di origini salernitane ed era già noto da tempo alle forze dell’ordine. Lettieri è stato trovato sanguinante per le strade del centro, colpito da diverse coltellate. I soccorsi sono stati inutili. web sourceFranco Lettieri viveva ad Ascoli Piceno da diversi anni e abitava nel centro della città. L’aggressione è avvenuta in Rua delle Stelle, una ... Leggi su instanews (Di sabato 16 gennaio 2021) Nella tarda serata di ieri unè statoad. L’aveva 56 anni ed era già noto alle forze dell’ordine Tragedia ieri sera ad. Undi origini salernitane è statonel capoluogo di provincia marchigiano. La persona uccisa si chiamava Franco Lettieri, aveva 56 anni, era di origini salernitane ed era già noto da tempo alle forze dell’ordine. Lettieri è stato trovato sanguinante per le strade del centro, colpito da diverse. I soccorsi sono stati inutili. web sourceFranco Lettieri viveva adda diversi anni e abitava nel centro della città. L’aggressione è avvenuta in Rua delle Stelle, una ...

AngeloMik9 : @AlfioKrancic E che stà mandando a casa centinaia di dipendenti nello stabilimento di Ascoli Piceno - PicenoTime : Ascoli Piceno, omicidio nella notte in centro storico. Uomo ucciso a coltellate - picenooggi : Omicidio ad Ascoli Piceno, arrestato 57enne dai carabinieri - daniele19921 : RT @pantanac: @MauroLeonardi3 Per l'uomo è stato ucciso a coltellate ad Ascoli Piceno. E' stato trovato a terra sanguinante nella centralis… - infoitinterno : Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per il fine settimana -