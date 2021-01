Acqua bene comune: la nostra battaglia per portare l’acqua agli alcamesi (Di sabato 16 gennaio 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. In questa rubrica vogliamo raccontarvi le battaglie e le migliori iniziative portate avanti sul territorio dai portavoce, dagli attivisti e dai sindaci del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro città. Segnalateci qui la vostra storia guerriera! A cura di Domenico Surdi, sindaco del comune di Alcamo, amministrato dal MoVimento 5 Stelle • IL PROBLEMA La mia città viveva da decenni (almeno dal 1980) in preda ad una costante crisi idrica che comportava, in taluni momenti dell’anno, turni di erogazione difficilmente tollerabili dalla popolazione (distribuzione Acqua nelle case degli alcamesi ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 16 gennaio 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. In questa rubrica vogliamo raccontarvi le batte e le migliori iniziative portate avanti sul territorio dai portavoce, dattivisti e dai sindaci del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro città. Segnalateci qui la vostra storia guerriera! A cura di Domenico Surdi, sindaco deldi Alcamo, amministrato dal MoVimento 5 Stelle • IL PROBLEMA La mia città viveva da decenni (almeno dal 1980) in preda ad una costante crisi idrica che comportava, in taluni momenti dell’anno, turni di erogazione difficilmente tollerabili dalla popolazione (distribuzionenelle case degli...

GiovannaStanzio : @FranzPeppe @GassmanGassmann Credo che la Sicilia abbia bisogno di ben altro per il suo sviluppo. Non sarà certo il… - undrinkodue : la giornata è partita benissimo con me che mi sono accorta che al secondo giorno di ciclo ho quasi finito gli assor… - CH3RRYMIROH : @93MINKYU buongiorno amo come stai spero bene bevi tanta acqua mi raccomando - valepre2 : @LegaSalvini Ma perché sono cittadini italiani ? Non lo sapevo !. Bene allora devono pagare tasse acqua luce e gas… - Kiaruggine : il tutto in serenità. È il lavoro dei miei sogni? No, ma ho scelto io di farlo e quindi mi sta bene. Amministro acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua bene Recovery plan: a dieci anni dal referendum, l'acqua non è ancora un bene comune Altreconomia Vuelle, un positivo: la gara di Sassari in forse

Stamattina nuovi tamponi sperando che il contagio non si sia allargato. Si tratta di un atleta, ma pare non del quintetto. Fiato sospeso ...

A casa di un’anziana finti tecnici dell’acqua rubano soldi e gioielli

Ambra Prati REGGIO EMILIA. «Lei è stata vittima di furti in casa?». La domanda, posta da un presunto tecnico del servizio idrico, avrebbe dovuto far insospettire la reggiana di 83 anni che lo aveva ap ...

Stamattina nuovi tamponi sperando che il contagio non si sia allargato. Si tratta di un atleta, ma pare non del quintetto. Fiato sospeso ...Ambra Prati REGGIO EMILIA. «Lei è stata vittima di furti in casa?». La domanda, posta da un presunto tecnico del servizio idrico, avrebbe dovuto far insospettire la reggiana di 83 anni che lo aveva ap ...