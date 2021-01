“Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente”: la scritta in un negozio di Milano (Di venerdì 15 gennaio 2021) . Sulla porta di un negozio di elettrodomestici di Milano è comparsa la scritta: “Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente”. Sotto il cartello, un altro foglio con foto del virologo Roberto Burioni e una raccolta di alcuni pareri e dubbi sull’efficacia del vaccino. La foto ha fatto il giro del web sollevando polemiche. “Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente”. È questa la scritta che è comparsa a sorpresa sulla porta di un negozio di elettronica di Milano. Dopo giorni dall’avvio della campagna vaccinale del 27 dicembre, il messaggio del titolare arriva ben ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 15 gennaio 2021) . Sulla porta di undi elettrodomestici diè comparsa la: “di”. Sotto il cartello, un altro foglio con foto del virologo Roberto Burioni e una raccolta di alcuni pareri e dubbi sull’efficacia del vaccino. La foto ha fatto il giro del web sollevando polemiche. “di”. È questa lache è comparsa a sorpresa sulla porta di undi elettronica di. Dopo giorni dall’avvio della campagna vaccinale del 27 dicembre, il messaggio del titolare arriva ben ...

fattoquotidiano : “Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente”: il cartello esposto in un negozio a Milano - Anti_antilazio : @LelloPinto La fiera del luogo comune. Si sputi in faccia. Ah, i ristoratori che la pensano come lei, dovrebbero me… - SoriniRiccardo : @fattoquotidiano Tra poco si tornerà indietro di70 anni prima i cartelli 'vietato l'ingresso agli ebrei' oggi mette… - cristiangori5 : @Nathali97381204 “Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente” Non è differente dal cartello “vietato l… - avvocatorinaldi : “Vietato l’ingresso alle persone vaccinate di recente” Polemica per la scritta in un negozio di #Milano. Oddio, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato l’ingresso Caserta, ancora deve arrivare la fine dell'anno e molte persone danno già i numeri. Figuriamoci stasera cosa succedera' l'eco di caserta