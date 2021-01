Un’altra grana per Conte, l’inchiesta sulle chat con la Juventus inguaia la ministra De Micheli (Di venerdì 15 gennaio 2021) Comunque andrà la crisi di governo Paola De Micheli è quasi sicura di lascare la poltrona da ministro dei Trasporti e Infrastrutture. Al di là della sua gestione controversa del dicastero, è esploso come un bubbone il caso dell’esame per la cittadinanza del calciatore Suarez. Una grana che coinvolge pesantemente la ministra dem e la Juventus. In particolare il suo direttore generale, Fabio Paratici, amico d’infanzia della De Micheli. Il 3 settembre la telefonata di Paratici alla De Micheli Lo stesso Paratici è indagato per false dichiarazioni ai pm per aver negato di aver interessato la ministra. Oggi sui giornali sono spuntate nuove prove. Agli atti ci sono nove telefonate e sette messaggi WhatsApp della ministra per riuscire a garantire al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Comunque andrà la crisi di governo Paola Deè quasi sicura di lascare la poltrona da ministro dei Trasporti e Infrastrutture. Al di là della sua gestione controversa del dicastero, è esploso come un bubbone il caso dell’esame per la cittadinanza del calciatore Suarez. Unache coinvolge pesantemente ladem e la. In particolare il suo direttore generale, Fabio Paratici, amico d’infanzia della De. Il 3 settembre la telefonata di Paratici alla DeLo stesso Paratici è indagato per false dichiarazioni ai pm per aver negato di aver interessato la. Oggi sui giornali sono spuntate nuove prove. Agli atti ci sono nove telefonate e sette messaggi WhatsApp dellaper riuscire a garantire al ...

