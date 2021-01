Un docente del Mit in manette. Gli Usa temono l’infiltrazione cinese nelle università (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un professore di ingegneria meccanica del Massachusetts Institute of Technology di Boston è stato accusato di frode dalla procura federale degli Stati Uniti. Per la Giustizia americana, come si legge in un comunicato, il docente esperto di nanotecnologie, Gang Chen, un cinquantaseienne nato in Cina e cittadino naturalizzato statunitense, non avrebbe menzionato gli “ampi legami e finanziamenti” ricevuti dal governo della Repubblica popolare cinese nelle domande per ottenere sovvenzioni dal dipartimento dell’Energia. L’uomo è stato arrestato nella sua abitazione a Cambridge, in Massachusetts. L’ACCUSA L’accusa è di non aver denunciato il possesso di un conto bancario estero e di aver fornito una dichiarazione dei redditi falsa. A condire il tutto due elementi. Il primo: dal 2013 il lavoro di ricerca di Chen al Mit è stato finanziato con ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un professore di ingegneria meccanica del Massachusetts Institute of Technology di Boston è stato accusato di frode dalla procura federale degli Stati Uniti. Per la Giustizia americana, come si legge in un comunicato, ilesperto di nanotecnologie, Gang Chen, un cinquantaseienne nato in Cina e cittadino naturalizzato statunitense, non avrebbe menzionato gli “ampi legami e finanziamenti” ricevuti dal governo della Repubblica popolaredomande per ottenere sovvenzioni dal dipartimento dell’Energia. L’uomo è stato arrestato nella sua abitazione a Cambridge, in Massachusetts. L’ACCUSA L’accusa è di non aver denunciato il possesso di un conto bancario estero e di aver fornito una dichiarazione dei redditi falsa. A condire il tutto due elementi. Il primo: dal 2013 il lavoro di ricerca di Chen al Mit è stato finanziato con ...

