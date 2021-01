Umbria: Cida-Cimo a presidente Tesei, ancora esclusi da tavoli sindacali (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Labitalia) - "ancora una volta nei tavoli sindacali convocati dalla Regione Umbria sulle tematiche sanitarie, sono state escluse le rappresentanze sindacali della dirigenza". A dirlo, sono i presidenti di Cida (Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità) Mario Mantovani e dell'associata federazione Cimo-Fesmed (dirigenti medici ospedalieri), Guido Quici. In una lettera inviata alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, oltre a citare il ‘caso' dell'ultimo accordo siglato con Cgil, Cisl e Uil 'concernente argomenti riguardanti anche la dirigenza', si ricorda che gli associati rappresentati da Cimo-Fesmed "si occupano della corretta esecuzione delle norme e delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Labitalia) - "una volta neiconvocati dalla Regionesulle tematiche sanitarie, sono state escluse le rappresentanzedella dirigenza". A dirlo, sono i presidenti di(Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità) Mario Mantovani e dell'associata federazione-Fesmed (dirigenti medici ospedalieri), Guido Quici. In una lettera inviata alladella Regione, Donatella, oltre a citare il ‘caso' dell'ultimo accordo siglato con Cgil, Cisl e Uil 'concernente argomenti riguardanti anche la dirigenza', si ricorda che gli associati rappresentati da-Fesmed "si occupano della corretta esecuzione delle norme e delle ...

Mario_Mantovani : RT @CIDAManager: @cimomedici e CIDA: azione congiunta per i tavoli sindacali della @RegioneUmbria. - CIDAManager : RT @CIDAManager: @cimomedici e CIDA: azione congiunta per i tavoli sindacali della @RegioneUmbria. - StrokeFocus : RT @CIDAManager: @cimomedici e CIDA: azione congiunta per i tavoli sindacali della @RegioneUmbria. - Trevicana : RT @CIDAManager: @cimomedici e CIDA: azione congiunta per i tavoli sindacali della @RegioneUmbria. - CIDAManager : @cimomedici e CIDA: azione congiunta per i tavoli sindacali della @RegioneUmbria. -

Ultime Notizie dalla rete : Umbria Cida Umbria: Cida-Cimo a presidente Tesei, ancora esclusi da tavoli sindacali Il Tempo Umbria: Cida-Cimo a presidente Tesei, ancora esclusi da tavoli sindacali

Roma, 15 gen. (Labitalia) - "Ancora una volta nei tavoli sindacali convocati dalla Regione Umbria sulle tematiche sanitarie, sono state escluse le rappresentanze sindacali della dirigenza". A dirlo, s ...

Roma, 15 gen. (Labitalia) - "Ancora una volta nei tavoli sindacali convocati dalla Regione Umbria sulle tematiche sanitarie, sono state escluse le rappresentanze sindacali della dirigenza". A dirlo, s ...