Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 15 | 10

(Di venerdì 15 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 15 gennaio in studio a Giuliano per aumento in Italia il rischio di epidemia non controllata peggiora la situazione in generale mentre le reti Nazionale in aumento ormai da 5 settimane e torna qua da 1.09 sono i dati della bozza del menu settimanale Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità 11 regioni e province autonome sono a rischio alto contro 12 della scorsa settimana 10 a rischio moderato di cui quattro in probabile peggioramento nelle prossime settimane e nessuna a rischio basso le reti è maggiore di 1.25 in Lombardia e Bolzano in nove regioni e sopra uno in Veneto la maggiore incidenza dell’epidemia terapia intensiva sopra la soglia del 30% impossibile ripristinare il tracciamento l’indicazione di mantenere le misure di mitigazione del virus per non rischiare un nuovo aumento rapido ...