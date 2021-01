Tre regioni in zona rossa. Dodici in arancione. Lombardia e Bolzano fanno ricorso (Di venerdì 15 gennaio 2021) Negli ultimi sette giorni, l’indice di trasmissibilità calcolato sui casi sintomatici è risultato pari a 1,09 (con una forbice tra 1,04 e 1,13). Lo rende noto l’Iss nel suo monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia facendo notare come l’indice Rt è in aumento da cinque settimane. Per questo, e seguendo altri valori, due regioni e una provincia autonoma passano in zona rossa. Si tratta di Lombardia, Sicilia e della provincia di Bolzano. Quest’ultima, insieme alla regione governata da Attilio Fontana, hanno già annunciato che faranno ricorso. Immediata la risposta del ministro della Salute Roberto Speranza: «Rispettare ordinanze per non perdere controllo del contagio. Le ordinanze sono costruite sulla base di dati oggettivi e indirizzi ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) Negli ultimi sette giorni, l’indice di trasmissibilità calcolato sui casi sintomatici è risultato pari a 1,09 (con una forbice tra 1,04 e 1,13). Lo rende noto l’Iss nel suo monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia facendo notare come l’indice Rt è in aumento da cinque settimane. Per questo, e seguendo altri valori, duee una provincia autonoma passano in. Si tratta di, Sicilia e della provincia di. Quest’ultima, insieme alla regione governata da Attilio Fontana, hanno già annunciato che faranno. Immediata la risposta del ministro della Salute Roberto Speranza: «Rispettare ordinanze per non perdere controllo del contagio. Le ordinanze sono costruite sulla base di dati oggettivi e indirizzi ...

