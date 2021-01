Teatro Valle, Bordoni: su riapertura mantenere impegni presi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “La cultura va sostenuta, aver restituito il Teatro Valle a Roma Capitale, sottratto alla citta’ dopo una lunga occupazione, e’ un passo importante per ridare dignita’ ad un polo culturale protagonista della storia artistica della nostra comunita’, per questo in Commissione Trasparenza ho voluto accertarmi sullo stato di avanzamento dei lavori a seguito del cofinanziamento tra Roma Capitale e il MiBACT.” Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni, in una nota. “Risorse importanti che si attestano in circa 2 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione che sono giunti alla fase finale- ha aggiunto- E’ essenziale mantenere gli impegni presi per questo in Commissione ho chiesto di anticipare al massimo la riapertura con l’augurio che la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “La cultura va sostenuta, aver restituito ila Roma Capitale, sottratto alla citta’ dopo una lunga occupazione, e’ un passo importante per ridare dignita’ ad un polo culturale protagonista della storia artistica della nostra comunita’, per questo in Commissione Trasparenza ho voluto accertarmi sullo stato di avanzamento dei lavori a seguito del cofinanziamento tra Roma Capitale e il MiBACT.” Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davide, in una nota. “Risorse importanti che si attestano in circa 2 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione che sono giunti alla fase finale- ha aggiunto- E’ essenzialegliper questo in Commissione ho chiesto di anticipare al massimo lacon l’augurio che la ...

