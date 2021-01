Ristori, lunedì associazioni pubblici esercizi incontrano Patuanelli (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Individuare un piano di interventi efficaci e coordinato a sostegno dei lavoratori e delle imprese della ristorazione e dell’intrattenimento, messi in ginocchio da mesi di sostanziale inattività, da una perdurante incertezza e misure di indennizzo non sufficienti. Con questo obiettivo i vertici di Fipe-Confcommercio, Fiepet Confesercenti e i sindacati dei lavoratori del settore incontreranno, lunedì prossimo alle 16, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli e la sottosegretaria Alessia Morani. Un confronto richiesto con una lettera dalle stesse associazioni delle imprese del settore e dai sindacati dei lavoratori (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) il 4 gennaio scorso. In base alle nuove disposizioni del governo per i ristoranti dalle 18 in poi sarà ancora consentito solo il servizio di asporto di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Individuare un piano di interventi efficaci e coordinato a sostegno dei lavoratori e delle imprese della ristorazione e dell’intrattenimento, messi in ginocchio da mesi di sostanziale inattività, da una perdurante incertezza e misure di indennizzo non sufficienti. Con questo obiettivo i vertici di Fipe-Confcommercio, Fiepet Confesercenti e i sindacati dei lavoratori del settore incontreranno,prossimo alle 16, il ministro dello Sviluppo economico, Stefanoe la sottosegretaria Alessia Morani. Un confronto richiesto con una lettera dalle stessedelle imprese del settore e dai sindacati dei lavoratori (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) il 4 gennaio scorso. In base alle nuove disposizioni del governo per i ristoranti dalle 18 in poi sarà ancora consentito solo il servizio di asporto di ...

