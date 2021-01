Regno Unito, oltre 55mila casi e 1.200 morti in 24 ore. Angela Merkel anticipa l’incontro con i Länder: vuole un lockdown rafforzato (Di venerdì 15 gennaio 2021) In Germania sale la preoccupazione per l’andamento della pandemia. Anche i numeri delle ultime 24 ore confermano un andamento negativo: i dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 22.368 contagi e altri 1.113 decessi. È da quattro giorni consecutivi che le morti superano quota mille. Così Angela Merkel, come annunciato dal suo portavoce Steffen Seibert, ha deciso di anticipare al 19 gennaio alle 14 l’incontro tra il Governo e i Länder, inizialmente previsto per il 25, a causa dei timori per un’eventuale diffusione della mutazione del virus. L’obiettivo è quello di arrivare a un accordo per un lockdown rafforzato che porti, oltre alla chiusura già in vigore degli esercizi commerciali non essenziali, degli asili, delle scuole e di molte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) In Germania sale la preoccupazione per l’andamento della pandemia. Anche i numeri delle ultime 24 ore confermano un andamento negativo: i dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 22.368 contagi e altri 1.113 decessi. È da quattro giorni consecutivi che lesuperano quota mille. Così, come annunciato dal suo portavoce Steffen Seibert, ha deciso dire al 19 gennaio alle 14tra il Governo e i, inizialmente previsto per il 25, a causa dei timori per un’eventuale diffusione della mutazione del virus. L’obiettivo è quello di arrivare a un accordo per unche porti,alla chiusura già in vigore degli esercizi commerciali non essenziali, degli asili, delle scuole e di molte ...

