Quante galassie ci sono nell' Universo?

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Utilizzando le osservazioni della sonda della NASA New Horizons, un team di astronomi ha provato a determinare la luminosità fondo cosmico ottico. In base a questo dato è possibile stimare il numero dial momento irrisolte dai nostri telescopi.

Ultime Notizie dalla rete : Quante galassie

Grazie a uno studio messo a punto in Cina, si apre la strada a nuove indagini sulle galassie che potrebbero svelare misteri, a cui nessuno ha ancora dato risposta ...Un team di ricerca internazionale ha realizzato una mappa gigante in due dimensioni dell'universo. A darne notizia sono stati i National Astronomical Observatories of China (NAOC) dell'Accademia cines ...