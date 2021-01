Prada Cup 2021: programma, orari e tv 16 gennaio. L’ordine delle sfide di Luna Rossa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Archiviata ufficialmente la giornata inaugurale, è già arrivato il momento di proiettarci verso il day-2 della Prada Cup 2021. Le Challenger Series entrano sempre più nel vivo domani ad Auckland (in Nuova Zelanda) con altre due regate di Round Robin in cui saranno ancora protagonisti gli italiani di Luna Rossa Prada Pirelli, gli statunitensi di American Magic ed i britannici di Ineos UK. Questi ultimi si trovano attualmente al comando della graduatoria a punteggio pieno dopo due match disputati, mentre Luna Rossa e Patriot sono ferme a quota 0 dopo aver perso la rispettiva sfida d’esordio contro la barca timonata da Ben Ainslie. Luna Rossa si appresta dunque a scendere nuovamente in acqua sabato 16 gennaio (ore 3 della ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Archiviata ufficialmente la giornata inaugurale, è già arrivato il momento di proiettarci verso il day-2 dellaCup. Le Challenger Series entrano sempre più nel vivo domani ad Auckland (in Nuova Zelanda) con altre due regate di Round Robin in cui saranno ancora protagonisti gli italiani diPirelli, gli statunitensi di American Magic ed i britannici di Ineos UK. Questi ultimi si trovano attualmente al comando della graduatoria a punteggio pieno dopo due match disputati, mentree Patriot sono ferme a quota 0 dopo aver perso la rispettiva sfida d’esordio contro la barca timonata da Ben Ainslie.si appresta dunque a scendere nuovamente in acqua sabato 16(ore 3 della ...

SkySport : America's Cup, al via la Prada Cup: come seguire lo spettacolo della vela su Sky Sport ? - RaiDue : Sarà la Prada Cup ad aprire l'edizione 2021 della America's Cup! ? Dalle acque della Nuova Zelanda non perdere il p… - Corriere : Coppa America, Luna Rossa non brilla al debutto della Prada Cup: primo round a Ineos Uk - VelaVeneta : Prada Cup, è Ben Ainslie show - capricorne_o : Coppa America, Luna Rossa nella Prada Cup sconfitta al debutto: primo round a Ineos Uk @corriere Se le abbiamo bus… -