Prada Cup 2021: Luna Rossa a caccia del riscatto contro Patriot nel day-2, seconda sfida Ineos-American Magic (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Prada Cup 2021 non è certo cominciata nel migliore dei modi per i colori azzurri, con la sconfitta di Luna Rossa Prada Pirelli contro Ineos Team UK nella prima giornata di Round Robin, ma nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 gennaio ci sarà subito una possibilità di riscatto per tornare pienamente in corsa per il primo posto in classifica. Il day-2 delle Challenger Series prevede infatti in apertura di programma (ore 3 italiane, 15 locali) la sfida tra Luna Rossa e American Magic, mentre a seguire andrà in scena la rivincita del match Ineos Team Uk-American Magic. Quella tra italiani e ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) LaCupnon è certo cominciata nel migliore dei modi per i colori azzurri, con la sconfitta diPirelliTeam UK nella prima giornata di Round Robin, ma nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 gennaio ci sarà subito una possibilità diper tornare pienamente in corsa per il primo posto in classifica. Il day-2 delle Challenger Series prevede infatti in apertura di programma (ore 3 italiane, 15 locali) latra, mentre a seguire andrà in scena la rivincita del matchTeam Uk-. Quella tra italiani e ...

SkySport : America's Cup, al via la Prada Cup: come seguire lo spettacolo della vela su Sky Sport ? - RaiDue : Sarà la Prada Cup ad aprire l'edizione 2021 della America's Cup! ? Dalle acque della Nuova Zelanda non perdere il p… - Corriere : Coppa America, Luna Rossa non brilla al debutto della Prada Cup: primo round a Ineos Uk - Sport24h_it : Prada Cup – Luna Rossa parte male, alla Ineos Team i primi punti - Brivido_Nero : RT @Affaritaliani: Prada Cup, Luna Rossa sconfitta all’esordio da Ineos -