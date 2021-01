Perché Tommaso Zorzi è di nuovo in crisi dopo aver parlato con Samantha De Grenet (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tommaso Zorzi ci è cascato di nuovo. L’influencer milanese è in crisi dopo aver compreso che il Grande Fratello Vip 5 in realtà non finirà l’8 febbraio, come invece promesso da Alfonso Signorini prima di Natale. Tutto nasce durante una conversazione avuta con Samantha De Grenet, nella quale le ha confidato di contare i giorni che lo separano dalla finale. Oltre a questo, Zorzi ha però aggiunto anche che non avrebbe accettato di restare dentro la Casa un giorno di più rispetto a quanto pattuito in corso d’opera. Di fronte alle esternazioni di Tommaso, la De Grenet non ha potuto ovviamente raccontare quanto lei già sa, cioè che il reality avrà fine al termine del mese di febbraio (indicativamente tra il ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 gennaio 2021)ci è cascato di. L’influencer milanese è incompreso che il Grande Fratello Vip 5 in realtà non finirà l’8 febbraio, come invece promesso da Alfonso Signorini prima di Natale. Tutto nasce durante una conversazione avuta conDe, nella quale le ha confidato di contare i giorni che lo separano dalla finale. Oltre a questo,ha però aggiunto anche che non avrebbe accettato di restare dentro la Casa un giorno di più rispetto a quanto pattuito in corso d’opera. Di fronte alle esternazioni di, la Denon ha potuto ovviamente raccontare quanto lei già sa, cioè che il reality avrà fine al termine del mese di febbraio (indicativamente tra il ...

tuttopuntotv : Perché Tommaso Zorzi è di nuovo in crisi dopo aver parlato con Samantha De Grenet #gfvip #gfvip5 #tzvip - giorgiacher00 : RT @mariposa_gomez: Tommaso : “una volta mi hanno rimproverato perché ho detto buco di culo” Rosalinda: “eh ora lo hai ripetuto” Tommaso… - GiovanniStrang3 : RT @adsaysthat: Anche se Tommaso abbandonerà il gioco, o non vincerà questa resterà comunque la sua edizione. Perché diciamocelo, é stata i… - fra88514121 : RT @Georgina10_: Cecilia: “Elisabetta si frenava perché ha un figlio ed è una donna, mentre Pier è un uomo” La risposta di Tommaso mette a… - MichelaVaccaa : @sara01632958 Non so quanto tu abbia letto del tweet ma come vedi ho scritto “se sarà vero amore continuerá fuori”,… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Tommaso “Degna del nostro amore”. Tommaso Landolfi & Anna Achmatova Pangea.news