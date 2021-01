Omicidio Yara, ora la difesa punta alla revisione del processo: “Sentenze si basano su falso storico” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Al termine di una giostra infinita di richieste, rigetti e polemiche sull’apparente inavvicinabilità dei reperti trovati sul luogo del delitto Gambirasio, ora la Cassazione ha annullato il provvedimento della Corte d’Assise che respingeva l’ennesima richiesta degli avvocati del muratore di Mapello di poter esaminare i numerosi reperti conservati -e da loro mai avuti in esame. Ora, gli avvocati Camporini e Salvagni fanno sapere che il team della difesa di Bossetti attende di avere in mano le motivazioni della Cassazione per valutare se, tra le motivazioni, si estrapolano gli estremi per chiedere una revisione del processo anche senza esaminare i reperti. Per la difesa di Bossetti si è giunti al momento della prova del nove. Se verrà finalmente dato un ok all’esame dei 54 campioni di Dna (spuntati ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Al termine di una giostra infinita di richieste, rigetti e polemiche sull’apparente inavvicinabilità dei reperti trovati sul luogo del delitto Gambirasio, ora la Cassazione ha annullato il provvedimento della Corte d’Assise che respingeva l’ennesima richiesta degli avvocati del muratore di Mapello di poter esaminare i numerosi reperti conservati -e da loro mai avuti in esame. Ora, gli avvocati Camporini e Salvagni fanno sapere che il team delladi Bossetti attende di avere in mano le motivazioni della Cassazione per valutare se, tra le motivazioni, si estrapolano gli estremi per chiedere unadelanche senza esaminare i reperti. Per ladi Bossetti si è giunti al momento della prova del nove. Se verrà finalmente dato un ok all’esame dei 54 campioni di Dna (sti ...

