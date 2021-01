Olanda, si dimette il governo Rutte: addio legato a scandalo sussidi per l'infanzia (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Il governo olandese di Mark Rutte si dimette». Lo scrive sul suo sito il quotidiano Volkskrant. Le dimissioni del governo di centrodestra del premier olandese sono legate ad uno scandalo... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Ilolandese di Marksi». Lo scrive sul suo sito il quotidiano Volkskrant. Le dimissioni deldi centrodestra del premier olandese sono legate ad uno...

RaiNews : #Olanda, scandalo frodi sul welfare: si dimette in blocco il governo - LegaSalvini : IN OLANDA SI DIMETTE IL PREMIER, ELEZIONI IL 17 MARZO. SOLO IN ITALIA NON SI PUO' VOTARE! - HuffPostItalia : Olanda: si dimette il governo Rutte, travolto dallo scandalo sui bonus figli - BordignonAngelo : RT @gr_grim: Intanto... | In #Olanda per 15 anni il Governo ha accusato ingiustamente di frode (su base razziale) almeno 20.000 famiglie po… - Clamaoli : RT @davidegalantino: Votare con la pandemia? Si può. In Olanda il premier Rutte si dimette e si torna al voto il 17 marzo – Secolo d'Italia… -