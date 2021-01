Olanda | scandalo frodi welfare | il governo Rutte si dimette in blocco Il video

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 gennaio 2021): ilsiinRoma, 15 gen. (askanews) – Ilolandese guidato dal primo ministro Marksi è dimesso indopo che è emerso che le autorità avevano ingiustamente perseguito migliaia di persone persulha convocato una riunione di gabinetto all’Aja, in cui i ministri hanno dovuto decidere dirsi appena due mesi prima delle elezioni generali in calendario. L’ufficio delle imposte olandese aveva accusato migliaia di famiglie di aver richiesto in modo fraudolento pagamenti per l’assistenza ai minori tra il 2013 e il 2019. Ha chiesto ...