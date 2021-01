Olanda, il governo di Mark Rutte si dimette dopo lo scandalo dei sussidi per l’infanzia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Olanda, il governo di Mark Rutte si dimette Tensione politica alle stelle non solo in Italia, ma anche a L’Aja: “Il governo olandese di Mark Rutte si dimette“. Lo scrive sul suo sito il quotidiano Volkskrant. Le dimissioni del governo di centrodestra di Rutte sono legate ad uno scandalo legato ai sussidi per l’infanzia chiamato toeslagenaffaire. Il premier olandese Rutte – precisa il quotidiano Volkskrant – presenterà al Re le dimissioni. La caduta del governo era già stata annunciata in settimana dopo che diversi partiti della coalizione avevano lasciato intendere che lo scandalo ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021), ildisiTensione politica alle stelle non solo in Italia, ma anche a L’Aja: “Ilolandese disi“. Lo scrive sul suo sito il quotidiano Volkskrant. Le dimissioni deldi centrodestra disono legate ad unolegato aiperchiamato toeslagenaffaire. Il premier olandese– precisa il quotidiano Volkskrant – presenterà al Re le dimissioni. La caduta delera già stata annunciata in settimanache diversi partiti della coalizione avevano lasciato intendere che lo...

RaiNews : #Olanda, scandalo frodi sul welfare: si dimette in blocco il governo - Agenzia_Ansa : #Olanda Il governo di #Rutte si dimette #ANSA - SBidimedia : Scandalo in olanda, il governo ha perseguito per errore delle famiglie indigenti, si dimette il premier Rutte. Po… - ParaBellum____ : RT @LorenzoCast89: In Olanda è caduto il governo Rutte. Governo di scopo ed elezioni il 17 marzo. - GioSallusti : RT @MaxFerrari: #Olanda. Governo Rutte cade nella vergogna. Elezioni il 17 marzo. Lì la democrazia c'è ancora. In Italia no. -