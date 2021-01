Nantes, Domenech: “Ridurre ingaggi dei calciatori? La maggior parte finisce allo Stato” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Si parla del fatto che ci siano ingaggi eccessivi nel mondo del calcio ma la maggior parte di quegli ingaggi finisce nelle casse dello Stato. In alcuni casi tre quarti di quello che un calciatore guadagna finisce allo Stato. Per esempio, la metà dello stipendio di Neymar serve a pagare ospedali, scuole e tutto il resto, non si può dimenticare”. Queste le dichiarazioni di Raymond Domenech, tecnico del Nantes, in merito all’ipotesi di Ridurre gli ingaggi dei calciatori di Ligue 1 del 30% sulla quale Lega e Assocalciatori stanno trattando in seguito alla pandemia di Covid-19. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Si parla del fatto che ci sianoeccessivi nel mondo del calcio ma ladi queglinelle casse dello. In alcuni casi tre quarti di quello che un calciatore guadagna. Per esempio, la metà dello stipendio di Neymar serve a pagare ospedali, scuole e tutto il resto, non si può dimenticare”. Queste le dichiarazioni di Raymond, tecnico del, in merito all’ipotesi diglideidi Ligue 1 del 30% sulla quale Lega e Assostanno trattando in seguito alla pandemia di Covid-19. SportFace.

LEBBY4EVER : RT @nonleggerlo: 'Chi vorrei come rinforzo? #Maradona, ma è morto'. Così il tecnico del Nantes #Domenech, ex ct della Francia. ??????? #non… - zodluc : RT @nonleggerlo: 'Chi vorrei come rinforzo? #Maradona, ma è morto'. Così il tecnico del Nantes #Domenech, ex ct della Francia. ??????? #non… - nonleggerlo : 'Chi vorrei come rinforzo? #Maradona, ma è morto'. Così il tecnico del Nantes #Domenech, ex ct della Francia.… - fcin1908it : Domenech choc: 'Chi vorrei al Nantes? Maradona, ma è morto' - - sportli26181512 : Frase choc su Maradona, il Nantes riflette su Domenech: La frase choc su Maradona ('Avrei voluto prenderlo, ma è...… -

Ultime Notizie dalla rete : Nantes Domenech I tifosi del Nantes non hanno preso bene l'arrivo in panchina di Domenech Rivista Undici Nantes, Domenech: “Ridurre ingaggi dei calciatori? La maggior parte finisce allo Stato”

Nantes, Domenech: "La metà dello stipendio di Neymar serve a pagare ospedali, scuole e tutto il resto, non si può dimenticare" ...

Montpellier-Monaco, Ligue 1: pronostici e probabili formazioni

Montpellier-Monaco è l'anticipo della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21: pronostici, analisi e probabili formazioni.

Nantes, Domenech: "La metà dello stipendio di Neymar serve a pagare ospedali, scuole e tutto il resto, non si può dimenticare" ...Montpellier-Monaco è l'anticipo della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21: pronostici, analisi e probabili formazioni.