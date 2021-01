Mancini: «Europeo? Spazio ai nuovi Schillaci ma poche possibilità per Destro e Balotelli» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole del ct dell’Italia sulla Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole del ct sulla Nazionale. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DEL CT Balotelli – «Io non chiudo mai le porte, ma per Mario e? difficile». Destro – «Stesso discorso. Porte aperte per lo Schillaci di turno, ma, dietro a Belotti e Immobile, i vari Caputo, Lasagna, Scamacca, che sta crescendo, sono piu? avanti nelle gerarchie. Kean sta facendo molto bene a Parigi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Robertoha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole del ct dell’Italia sulla Nazionale Robertoha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole del ct sulla Nazionale. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DEL CT– «Io non chiudo mai le porte, ma per Mario e? difficile».– «Stesso discorso. Porte aperte per lodi turno, ma, dietro a Belotti e Immobile, i vari Caputo, Lasagna, Scamacca, che sta crescendo, sono piu? avanti nelle gerarchie. Kean sta facendo molto bene a Parigi». Leggi su Calcionews24.com

fcin1908it : VIDEO / Ecco l'undici di Mancini all'Europeo: Barella verso un posto da titolare - - STOCALCIO1 : ?? #Mancini: '#Dimarco Lo conosco bene, ha piede, forza, personalità. E’ giovane, dopo l’Europeo potrà proporsi. Com… - LazionewsEu : #Mancini su #Immobile: “Segna tanto, spero tenga qualche gol per l’Europeo” #sslazio #forzalazio #rassegnastampa… - psb_original : Balotelli all'Europeo? Mancini: 'Non chiudo mai le porte, ma è difficile' #SerieB - FDR85_ : @AntonioLaurenzi Miglior giocatore all europeo del 2000 Poi se vuoi dirci che in nazionale ha fatto la stessa carr… -