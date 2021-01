Loredana, moglie Marco Giallini/ "M'hanno rotto er ca*zo chiedendomi della sua morte" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Loredana, moglie di Marco Giallini, come è morta? Un'improvvisa emorragia cerebrale l'ha strappata all'attore e ai loro figli ma lui adesso si dice stufo delle domande su di lei Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021)di, come è morta? Un'improvvisa emorragia cerebrale l'ha strappata all'attore e ai loro figli ma lui adesso si dice stufo delle domande su di lei

Loredana, moglie Marco Giallini, come è morta? Emorragia cerebrale improvvisa: "M'hanno rotto er ca*zo chiedendomi della sua morte" ...