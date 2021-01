Licenziata la maestra che non voleva mettere la mascherina in classe. Il ministero: «Chi fa disinformazione non può insegnare» (Di venerdì 15 gennaio 2021) La maestra che non voleva mettere la mascherina in classe è stata Licenziata. La dirigente della scuola elementare di Treviso Giovanni XXIII ha comunicato in questi giorni l’epilogo della vicenda durata un mese, che aveva visto la docente negazionista – assunta, ironia della sorte, come organico Covid – al centro delle polemiche per essersi rifiutata di applicare il protocollo anti contagio che impone l’uso della mascherina durante le lezioni. Il caso era scoppiato lo scorso 14 dicembre, quando i genitori degli alunni avevano lamentato la non attenzione della maestra nei confronti delle norme. Stando alle testimonianze, inoltre, la docente avrebbe detto ai bambini che «di Covid muoiono solo i vecchi», invitandoli ad abbassare la ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lache nonlainè stata. La dirigente della scuola elementare di Treviso Giovanni XXIII ha comunicato in questi giorni l’epilogo della vicenda durata un mese, che aveva visto la docente negazionista – assunta, ironia della sorte, come organico Covid – al centro delle polemiche per essersi rifiutata di applicare il protocollo anti contagio che impone l’uso delladurante le lezioni. Il caso era scoppiato lo scorso 14 dicembre, quando i genitori degli alunni avevano lamentato la non attenzione dellanei confronti delle norme. Stando alle testimonianze, inoltre, la docente avrebbe detto ai bambini che «di Covid muoiono solo i vecchi», invitandoli ad abbassare la ...

MediasetTgcom24 : Treviso, diceva agli alunni che 'di Covid muoiono solo i vecchi': maestra negazionista licenziata dal ministero… - SkyTG24 : Coronavirus, licenziata una maestra contraria all'uso della mascherina in aula - repubblica : Treviso, licenziata la maestra 'no mask' - Satryland59 : RT @globalistIT: Bene: non si può avere licenza di diffondere fake news nelle scuole #coronavirus - Bubu_Inter : RT @MediasetTgcom24: Treviso, diceva agli alunni che 'di Covid muoiono solo i vecchi': maestra negazionista licenziata dal ministero #Trev… -