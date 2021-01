Le storie vere di SanPa: Cristina di Pescara, mi sono innamorata e sono scappata, io ero una tremenda, poi mi sono pentita (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ciao Cristina, di dove sei?Ciao, di Pescara. Io con la droga ho iniziato giovanissima e ho smesso abbastanza giovane.Quando sei entrata?sono entrata a SanPa nell’89 se ricordo bene. sono stata lì per quasi 4 anni. Ma sono scappata eh.Ti ricordi quel giorno?Come no, direttamente dal carcere sono entrata, sono entrata con un sacco di precedenti penali, di tutto, furti, rapine. Poi grazie agli avvocati di Vincenzo mi hanno fatto un cumulo di pena, con affidamento ai servizi sociali. Se fossi rimasta fuori erano 12-13 anni di carcere. Un sacco di reati, per me che ero ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ciao, di dove sei?Ciao, di. Io con la droga ho iniziato giovanissima e ho smesso abbastanza giovane.Quando sei entrata?entrata anell’89 se ricordo bene.stata lì per quasi 4 anni. Maeh.Ti ricordi quel giorno?Come no, direttamente dal carcereentrata,entrata con un sacco di precedenti penali, di tutto, furti, rapine. Poi grazie agli avvocati di Vincenzo mi hanno fatto un cumulo di pena, con affidamento ai servizi sociali. Se fossi rimasta fuori erano 12-13 anni di carcere. Un sacco di reati, per me che ero ...

