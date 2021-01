Lazio arancione: tutte le (possibili) misure del nuovo Dpcm 16 gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lazio zona arancione? Quasi sicuramente, ma oggi – dopo la valutazione della cabina di regia – si saprà con certezza quali saranno le Regioni che passeranno dalla fascia gialla a quella arancione e da quella arancione a rossa. Troppi i nuovi casi nel Lazio con un Rt che, se nell’ultimo monitoraggio dell’ISS sfiorava l’1, ora ha raggiunto quota 1 e lo ha – seppur di poco – superato. “Ci attendiamo il Lazio in zona arancione – ha dichiarato l’assessore alla Sanità D’Amato – con un valore Rt di poco sopra 1“. Questo perché le “soglie di accesso” Rt scendono all’1 per la zona arancione e all’1,25 per la zona rossa, ma una Regione può diventare arancione anche con un indice più basso se, sulla base dei 21 criteri, il rischio è alto. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021)zona? Quasi sicuramente, ma oggi – dopo la valutazione della cabina di regia – si saprà con certezza quali saranno le Regioni che passeranno dalla fascia gialla a quellae da quellaa rossa. Troppi i nuovi casi nelcon un Rt che, se nell’ultimo monitoraggio dell’ISS sfiorava l’1, ora ha raggiunto quota 1 e lo ha – seppur di poco – superato. “Ci attendiamo ilin zona– ha dichiarato l’assessore alla Sanità D’Amato – con un valore Rt di poco sopra 1“. Questo perché le “soglie di accesso” Rt scendono all’1 per la zonae all’1,25 per la zona rossa, ma una Regione può diventareanche con un indice più basso se, sulla base dei 21 criteri, il rischio è alto. Leggi ...

