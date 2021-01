La vita “impossibile” di Dalma la bambina che mise le margherite nei calzini di Maradona (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Dalma Maradona è cresciuta nella repubblica dell’impossibile”. Una volta ha detto che voleva un delfino come animale domestico e suo padre ha fatto di tutto – senza successo – per mettere un delfino nella villa di Moreno. La sua normalità era quella. La figlia “tosta” di Diego, quella che lui stesso diceva avesse “il dna di Claudia”, l’attrice, quella che tirava il padre fuori dal tunnel della droga prima che ci ributtasse ogni volta peggio. Dalma, che per lavoro è stata la figlia di Pelé. Ma soprattutto la bambina di una delle foto più iconiche della iconicissima vita di Maradona: 1989, foto del Napoli, Diego seduto sulla palla e lei, a due anni, che gli decora i calzini con le margherite. Poi Maradona si alza e fa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) “è cresciuta nella repubblica dell’”. Una volta ha detto che voleva un delfino come animale domestico e suo padre ha fatto di tutto – senza successo – per mettere un delfino nella villa di Moreno. La sua normalità era quella. La figlia “tosta” di Diego, quella che lui stesso diceva avesse “il dna di Claudia”, l’attrice, quella che tirava il padre fuori dal tunnel della droga prima che ci ributtasse ogni volta peggio., che per lavoro è stata la figlia di Pelé. Ma soprattutto ladi una delle foto più iconiche della iconicissimadi: 1989, foto del Napoli, Diego seduto sulla palla e lei, a due anni, che gli decora icon le. Poisi alza e fa ...

ilpollobiodiHar : RT @liveinacastle: mi sembra impossibile che la mia vita sia stata così e che ora è completamente diversa, mi sento come un’eroina di qualc… - VladimirADM2 : RT @ValerioTesorie1: La mia vita è tipo il cavetto delle cuffie mezze rotte. Funziona solo se metti il filo in una certa posizione ma è la… - napolista : La vita 'impossibile' di Dalma la bambina che mise le margherite nei calzini di Maradona A 33 anni ha recitato a te… - ValerioTesorie1 : La mia vita è tipo il cavetto delle cuffie mezze rotte. Funziona solo se metti il filo in una certa posizione ma è… - DeWincest_Zee : RT @liveinacastle: mi sembra impossibile che la mia vita sia stata così e che ora è completamente diversa, mi sento come un’eroina di qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : vita impossibile I pendolari: "Prato-Bologna, vita impossibile" LA NAZIONE Una Vita, anticipazioni dal 25 al 31 gennaio: Santiago si metterà contro Cesar Andrade

Nelle prossime puntate di Una Vita, l'ex moglie di Alfredo Bryce tenterà di mandare all'aria la storia d'amore tra Felipe e Marcia.

Una scelta che sta rendendo difficile la vita lavorativa di tanti autotrasportatori

[DPCM] Ruote Libere: “Autotrasportatori, odissea per una cena e una doccia in autostrada”, Fuori dalla rete autostradale è impossibile trovare un bar o un ristorante aperto ...

Nelle prossime puntate di Una Vita, l'ex moglie di Alfredo Bryce tenterà di mandare all'aria la storia d'amore tra Felipe e Marcia.[DPCM] Ruote Libere: “Autotrasportatori, odissea per una cena e una doccia in autostrada”, Fuori dalla rete autostradale è impossibile trovare un bar o un ristorante aperto ...