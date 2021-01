Kate Moss | l’ex regina della trasgressione compie 47 anni

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Kate Moss, nata il 16 gennaio 1974, soffia su 47 candeline. E non ha nessuna intenzione di fermarsi. La supermodella britannica che negli anni Novanta col suo corpo minuto ed esile (in controtendenza rispetto ai canoni dell’epoca) si impose come simbolo della modernità, oggi è ancora al top. Come modella, come imprenditrice (ha fondato un’agenzia con cui scova nuovi talenti) ma anche come mamma (e manager) della figlia diciottenne Lila Grace che lo scorso ottobre ha fatto il suo debutto in passerella. Kate, ancora corteggiatissima dal fahion system, non ha alcuna intenzione di «cedere la corona». Ma l’idea di condividere la scena con la sua «mini-me» non può che renderla felice.