Joe Biden ha presentato un piano da 1.900 miliardi di dollari per combattere la pandemia (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Non c'e' tempo da perdere, dobbiamo agire e dobbiamo agire subito». Così Joe Biden ha annunciato la sua prima manovra da presidente degli Stati Uniti (una volta che si sarà insediato alla Casa Bianca, cosa che avverrà il 20 gennaio). Si chiamerà American Rescue Plan: piano di salvataggio americano. Prevede 1.900 miliardi di dollari di nuova spesa pubblica per vincere la sfida contro pandemia e recessione. Joe Biden annuncia che chiederà l'appoggio dei repubblicani al Congresso: «L'unità nazionale non è un sogno. È un passo concreto per fare insieme le cose di cui il paese ha bisogno. La salute della nazione è in gioco». Il pacchetto, si legge sulla Stampa, comprende 160 miliardi per rafforzare i programmi di vaccinazione e test, 350 miliardi da ...

