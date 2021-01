Italia Viva (forse) ci ripensa: “Se Conte scioglie alcuni nodi…” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – Strappi, ritagli, cuciture e via di ripensamenti. Dopo la rottura con il premier Conte, apparentemente insanabile, Italia Viva potrebbe fare marcia indietro e rientrare nei ranghi. Ammesso che Pd e M5S intendano stare al gioco e non contino già di avere la necessaria pattuglia di cosiddetti “responsabili” pronti a salvare il traballante esecutivo. La carta della pacificazione l’ha comunque giocata nel pomeriggio la renziana Elena Bonetti, ormai ex ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia: “Se le forze dell’attuale maggioranza ritengono che ci sia il tempo di uno scatto di responsabilità per dare una svolta all’azione di Governo, Italia Viva c’è“, afferma la Bonetti a SkyTg24. Italia Viva è davvero pronta a fare marcia indietro? Ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – Strappi, ritagli, cuciture e via dimenti. Dopo la rottura con il premier, apparentemente insanabile,potrebbe fare marcia indietro e rientrare nei ranghi. Ammesso che Pd e M5S intendano stare al gioco e non contino già di avere la necessaria pattuglia di cosiddetti “responsabili” pronti a salvare il traballante esecutivo. La carta della pacificazione l’ha comunque giocata nel pomeriggio la renziana Elena Bonetti, ormai ex ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia: “Se le forze dell’attuale maggioranza ritengono che ci sia il tempo di uno scatto di responsabilità per dare una svolta all’azione di Governo,c’è“, afferma la Bonetti a SkyTg24.è davvero pronta a fare marcia indietro? Ma ...

