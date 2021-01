Inter-Juventus, Felipe Melo attacca Chiellini: 'Senza etica! Tornerò a San Siro' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel calcio quello che succede negli spogliatoi muore lì - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - I suoi compagni devono avere paura e aprire bene gli occhi. Se uno ha giocato in Nazionale con lui, ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel calcio quello che succede negli spogliatoi muore lì - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - I suoi compagni devono avere paura e aprire bene gli occhi. Se uno ha giocato in Nazionale con lui, ...

juventusfc : Qui #TrainingCenter Si comincia a lavorare verso #InterJuve News: - forumJuventus : CT: 'Non solo Ronaldo contro Lukaku. L’arma per niente segreta della Juventus per annientare l’Inter domenica al Me… - forumJuventus : CT: 'Juve, giro di tamponi che dovrà dire se Alex Sandro e Cuadrado potranno salire sul pullman che domenica porter… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Inter-#Juve, la #probabileformazione di #Pirlo - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Inter-#Juve, #Lippi: “Il #derby dei miei figli. #Pirlo e #Conte due perfezionisti” -