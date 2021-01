In Indonesia c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 6,2 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito l’isola di Sulawesi, in Indonesia. Almeno 35 persone, secondo gli ultimi aggiornamenti, sono morte e oltre 600 sono rimaste ferite. Migliaia di persone sono corse in strada per mettersi al sicuro. Nel pomeriggio di ieri c’era stata una precedente scossa di magnitudo 5.9. L’ipocentro del sisma è stato a una profondità di 10 chilometri, stando alle rilevazioni dell’Emsc, il Centro sismologico euro-mediterraneo, e l’epicentro era a sei chilometri a nordest della città di Majene. Il potente sisma ha fatto crollare decine di edifici e molte persone sono ancora intrappolate nelle macerie. Crollati anche un ospedale e uno degli edifici che ospita gli uffici governativi. «Stiamo cercando di mettere in salvo le persone che erano nella sede degli uffici ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Undi6.2 ha colpito l’isola di Sulawesi, in. Almeno 35 persone, secondo gli ultimi aggiornamenti, sono morte e oltre 600 sono rimaste ferite. Migliaia di persone sono corse in strada per mettersi al sicuro. Nel pomeriggio di ieri c’erauna precedentedi5.9. L’ipocentro del sisma è stato a una profondità di 10 chilometri, stando alle rilevazioni dell’Emsc, il Centro sismologico euro-mediterraneo, e l’epicentro era a sei chilometri a nordest della città di Majene. Il potente sisma ha fatto crollare decine di edifici e molte persone sono ancora intrappolate nelle macerie. Crollati anche un ospedale e uno degli edifici che ospita gli uffici governativi. «Stiamo cercando di mettere in salvo le persone che erano nella sede degli uffici ...

