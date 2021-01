Immunità di gregge? Ecco perché per raggiungerla è necessario anche sospendere i brevetti sui vaccini

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 gennaio 2021) «L’Europa deve mostrare più solidarietà suianti-Coronavirus ndr in un momento in cui il 95% delle dosi è stato utilizzato in soli 10 Paesi». Questa volta è direttamente l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) nella persona del suo direttore europeo, Hans Kluge, a bacchettare l’Unione europea. Per capire, basta dare uno sguardo ai siti che monitorano le vaccinazioni (quasi) in tempo reale visto che, con qualche notevole eccezione, come gli Emirati Arabi Uniti e Israele, la loro somministrazione è fortemente sbilanciata a favore dei Paesi dell’Ue – tra cui l’Italia, che rientra nei primi dieci – e, più generalmente, occidentali. Lo diconoi calcoli effettuati sugli ordini e le dosi opzionate del vaccino, che sicuramente non basteranno a coprire il mondo intero, almeno non nel 2021. Il Canada, per esempio, ...