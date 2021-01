Il pallone da calcio che non si sgonfia mai (Di venerdì 15 gennaio 2021) Foto: nendo.jp – Akihiro YoshidaPensato per massimizzare la partecipazione alle attività sportive e rispondere alle esigenze dei più piccoli che abitano nelle comunità povere del mondo dove spesso è difficile reperire una normale palla da gioco o gli attrezzi necessari per la manutenzione come pompe o toppe per camere d’aria, il pallone da calcio che non deve essere gonfiato è stato ideato dalla collaborazione tra lo studio di design Nendo e l’azienda Molten. Ispirato alle tradizionali palle di bambù intrecciato giapponesi, My Football Kit è un puzzle formato da 54 pezzi che può essere facilmente assemblato e sebbene le sue parti siano realizzate in polipropilene riciclato e resina elastomerica, risulta essere resistente, morbido e rimbalzante come un tradizionale pallone ma con un’importante differenza: non è dotato di valvola e non ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021) Foto: nendo.jp – Akihiro YoshidaPensato per massimizzare la partecipazione alle attività sportive e rispondere alle esigenze dei più piccoli che abitano nelle comunità povere del mondo dove spesso è difficile reperire una normale palla da gioco o gli attrezzi necessari per la manutenzione come pompe o toppe per camere d’aria, ildache non deve essere gonfiato è stato ideato dalla collaborazione tra lo studio di design Nendo e l’azienda Molten. Ispirato alle tradizionali palle di bambù intrecciato giapponesi, My Football Kit è un puzzle formato da 54 pezzi che può essere facilmente assemblato e sebbene le sue parti siano realizzate in polipropilene riciclato e resina elastomerica, risulta essere resistente, morbido e rimbalzante come un tradizionalema con un’importante differenza: non è dotato di valvola e non ...

NetflixIT : IL DIVIN CODINO: La vita dentro e fuori dal campo di uno dei più grandi protagonisti del calcio italiano, Roberto B… - chef_del_ragu : @Gianniallu @PrimeVideoIT non ti preoccupare Gianni!!! va tutto bene! ora però torna sulle app di incontri per fare… - FinoAllaFine032 : @VlnN94 Quello che gli da quel pallone brutto non è il patatino figapatico che non sa giocare al giuco del calcio s… - twolighteyes : Pelé: il re del calcio, il teaser trailer del documentario Netflix su una leggenda del pallone - sportli26181512 : Italservice Pesaro a Parigi contro la squadra del fenomeno Ricardinho: Torna la Champions League e la formazione di… -

Ultime Notizie dalla rete : pallone calcio Il pallone da calcio che non si sgonfia mai Wired.it Il pallone da calcio che non si sgonfia mai

Non è dotato di valvola, non richiede aria e si monta come un puzzle: ma rimbalza normalmente Foto: nendo.jp – Akihiro Yoshida. Pensato per massimizzare la partecipazione alle ...

Allenatrice di calcio licenziata per foto Instagram: «Stando zitta ammetterei una colpa che non ho»

Alice Broccoli lavora, anzi lavorava, come allenatrice presso l’Asd San Martino a San Leone, società sportiva del quartiere Pigneto di Roma ...

Non è dotato di valvola, non richiede aria e si monta come un puzzle: ma rimbalza normalmente Foto: nendo.jp – Akihiro Yoshida. Pensato per massimizzare la partecipazione alle ...Alice Broccoli lavora, anzi lavorava, come allenatrice presso l’Asd San Martino a San Leone, società sportiva del quartiere Pigneto di Roma ...