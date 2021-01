Governo: Orlando, ‘tema numeri questione seria che si pone’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) – “Quella dei numeri è una questione seria. E’ chiaro che si può evitare una crisi avendo anche un numero in più, ma non governare avendo un voto in più. Il tema si pone, ma un conto è farlo in una condizione in cui il Governo continua a lavorare puntando a rafforzarsi, un conto è farlo senza un Governo”. Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) – “Quella deiè una. E’ chiaro che si può evitare una crisi avendo anche un numero in più, ma non governare avendo un voto in più. Il tema si pone, ma un conto è farlo in una condizione in cui ilcontinua a lavorare puntando a rafforzarsi, un conto è farlo senza un”. Lo ha detto Andreaa SkyTg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

