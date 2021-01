Galaxy S21 | su Amazon è presente anche l’alimentatore da 25 W

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Samsung ha presentato i suoi ultimi top di gamma della serieS21, tre modelli che partono da 829€ e arrivano fino a 1459€ per la versione con 16 B di RAM e 512 GB di memoria interna. I prezzi rimangono molto alti a fronte di una confezione in cui mancano cuffie, una mancanza sopportabile, e. Susono disponibili al preordine modelli con alimentatore da 25 W per la ricarica veloce incluso. Se sei tra coloro che preferiscono avereun alimentatore incluso quando acquista uno smartphone e i nuovi top Samsung ti intrigano, effettua il preordine su. SamsungS21, Plus e Ultra ufficiali: uscita, specifiche e prezziS21 con alimentatore incluso suLe spedizioni partiranno il 22 ...