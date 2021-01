Frasi sulla neve | ecco le migliori di oggi 15 gennaio

Leggi su giornal

(Di venerdì 15 gennaio 2021)– La nave è una delle meraviglie della natura, con lasi può tornare bambini. Giocare conè una delle cose più belle, ci si dimentica di ogni cosa. Pensate che allaè dedicata una giornata mondiale, che è per l’appunto il 16, ovvero domani. Ed allora vediamo insieme qualche frase. Lae il suo magnifico silenzio. Non ce n’è un altro che valga il nome di silenzio, oltre quello dellasul tetto eterra. (Erri De Luca) Lacade, lacade, come se non cadessero i fiocchi, ma in un mantello rattoppato scendesse a terra la volta celeste. (Boris Pasternak) Alcuni fiocchi si sono ...